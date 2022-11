Die Kinder sorgen selbst für den richtigen Sound

Andrea Böttcher aus Ettringen stellt in Türkheim das Bilderbuch „Prinzessin Lilalucy und der Eisdrache“ vor. Von einer Prinzessin, einem eiskalten Drachen und einem geraubten Schatz.

Andrea Böttcher, Erzieherin und Fachkraft für musikalische Früherziehung aus Ettringen, hat ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren geschrieben. Horst Hildebrandt, ein Bekannter der Autorin aus Kindertagen, hat dazu die Bilder geschaffen, bunt, kindgerecht und mit schönen Details. Seit einigen Monaten stellt die Autorin ihr Buch in unserer Region vor, in Kindergärten und Büchereien. Das sei ihr Weg, das Buch bekannt zu machen und unter die jungen Zuhörer zu bringen. Einen „Vertrieb über Lesungen“ nennt die Autorin das.

Andrea Böttcher und ihre Prinzessin Lilalucy begeistern die Kinder in Türkheim

Jetzt war Andrea Böttcher (56) in die Gemeindebücherei Türkheim eingeladen. Gut ein Dutzend Kinder im Kindergartenalter mit ihren Mamas und Papas waren gekommen. Die Geschichte von der Prinzessin Lilalucy, die ihrem Vater, dem König Theobald, helfen will, seine gestohlene Krone wieder zu bekommen, ist auch für ganz kleine Kinder gut nachvollziehbar. Auch dass die Prinzessin dafür Freunde und Helfer braucht. Mit Musik und herrlichen Ideen hat das „Prinzessinnen-Abenteuer“ dann auch Erfolg. Nicht nur der Schatz, auch der Eisdrache wird gerettet.

Die Musik und die Lieder dazu, die Andrea Böttcher in ihrem Kindergarten mit „ihren“ Kindern über drei Wochen lang eingeübt hatte, hat sie mitgebracht. Mit den einfachen, selbst gebauten Instrumenten konnten die Kinder selbst klappern, rascheln oder bellen. Knackfrösche in den Kinderhänden, aus Gläserdeckeln zusammengeklebt, gaben einen tollen Sound. Glitzersteine aus dem geraubten Schatz und die Vorlagen für Drachenmasken durften die Kinder mit nach Hause nehmen.

Wie es Andrea Böttcher aus Ettringen schaffte, ihr Buch zu veröffentlichen

Im Anschluss an ihr Erlebnis-theater erzählte die Autorin von dem mühsamen und komplizierten Weg, den ihr Buch nehmen musste. Eine Entstehungszeit von drei Jahren und Absagen von allen 20 angeschriebenen Verlagen gleich zu Anfang. Doch jede Absage habe sie zusätzlich motiviert, so Andrea Böttcher. Schließlich habe sie die Geschichte in eigener Regie herausgegeben. In ihrem Illustrator, dem Künstler Horst Hildebrandt, habe sie den Profi für das Layout gehabt und eine Druckerei in Süddeutschland habe das Buch dann gedruckt. Nach einer kleinen Erstauflage musste es inzwischen schon mehrmals nachgedruckt werden. Zusätzlich gibt es ein Mitmachheft als Ideengeber nicht nur für Kindergärten, unter dem Motto „Spielen, feiern und kreativ sein“. Mit einfachsten Materialien wie Steinen und Fundstücken aus dem Wald könnten die Kleinen selbst zu Schatzsuchern werden.

Man merkte der Autorin ihre Freude darüber an, dass sie ihre kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer über eine Stunde lang mit ihrer Geschichte von der Prinzessin Lilalucy und dem Eisdrachen Fauchi fesseln konnte. Ein kleiner Bub, noch nicht einmal drei Jahre alt, spielte am Ende geduldig mit der Gitarre aus Karton und Gummibandsaiten, so lange, bis seine Mama sich auf den Weg machte. Denn auch die Erwachsenen waren von der Geschichte angetan, standen Schlange und holten sich Bücher und Widmungen ab. „Die Kinder waren einfach super, es war eine Freude“, sagte Andrea Böttcher über ihre kleinen Zuhörer, nachdem sie an diesem Nachmittag ihr Mitmachtheater wieder abgebaut hatte. Noch bis Weihnachten wird sie Kindern von Lilalucy und dem Drachen erzählen. „Heute war das mein 13. Auftritt.“

Lesen Sie dazu auch

Infos über www.lilalucy.de. Es können auch Lesungen angefragt werden.