Eierwürfe in der Halloweennacht

Ganz und gar nicht lustig fanden Hausbesitzer in Türkheim, dass ihr Haus in der Halloweennacht mit rohen Eiern beworfen wurde. In Ettringen flogen Eier sogar gegen das Rathaus.

Auch wenn es die Verursacher für einen Scherz halten mögen: Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter, die in der Halloweennacht auf 1. November in Türkheim und Ettringen mit rohen Eiern geworfen haben. Auf rund 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Haus in der Frühlingsstraße in Türkheim, dessen Fassade mit mehreren Eiern beworfen wurde. Ebenfalls in der Halloweennacht wurden Eier gegen den Eingangsbereich des Rathauses in Ettringen geworfen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dort kein Sachschaden entstanden ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Rufnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)