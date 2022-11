Ex-Seniorenbeauftragter kritisiert Seniorenbefragung in Türkheim

Plus Der langjährige Seniorenbeauftragte Hans Hassmann kritisiert die aufwendige Seniorenbefragung und verweist auf die Initiativen des Türkheimer Seniorenteams.

Im Rahmen einer Sozialraumanalyse konnten Seniorinnen und Senioren ihr Leben in Türkheim bewerten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden, wie berichtet, die Ergebnisse vorgestellt.