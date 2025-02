Fahrgast vergisst Rucksack im Bus: Bargeld und iPhone weg

Teuer zu stehen kommt einem Fahrgast seine Vergesslichkeit: Laut Polizei hatte er am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einem Bus der Linie 940 von Türkheim nach Ettringen seinen schwarzen Rucksack auf einem Sitzplatz liegen lassen. Als der Bus etwa eine Stunde später zum Bahnhof zurückkehrte und der Geschädigte seinen Rucksack überprüfte, stellte er fest, dass 130 Euro in bar sowie ein cremefarbenes iPhone 13 fehlten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter Telefonnummer 08247-96800 entgegen. (mz)

