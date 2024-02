Fasching: Auch das 20. Gaudiwürmchen in Türkheim war wieder rundum gelungen

Am Faschingsdienstag strahlen in Türkheim die kleinen Narren mit der Sonne um die Wette. Fantasievolle Kostüme und beste Stimmung beim bunten Umzug.

Zwar war es noch ein bisschen frisch an diesem Faschingsdienstag-Vormittag, aber der Himmel strahlend blau. So wurde auch das zwanzigste Türkheimer Gaudiwürmchen wieder ein voller Erfolg bei Publikum und den vielen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Andreas Milanzi stellte mit Charme die einzelnen Gruppen vor, als sich der Zug durch die Türkeimer Hauptstraße in Bewegung setzte.

Die grün-rote Raupe ist als Maskottchen in Türkheim immer dabei

Das Faschingsdienstags-Gaudiwürmchen wird von den Türkheimer Wertachfunken organisiert. Dabei sind traditionell die Kindergärten St. Elisabeth und St. Josef, der Kinderhort und die Maxi-Gruppe Türkheim. Die Kindergartengruppen stecken viel Fantasie in ihre Kostüm-Planung, schließlich wird die beste Gruppe prämiert. Bei diesem besonderen Türkheimer Kinderumzug bekommen die Kleinen auf der Straße von den Zuschauern auf den Gehsteigen ihre „Guatsla“ zugeworfen, im Gegensatz zu den “erwachsenen“ Umzügen, wo die Süßigkeiten von oben herab regnen. Als Maskottchen immer dabei: die lange, grün-rote Raupe, die den Zug durch die Maximilian-Philipp-Straße vom Schlosshof zur Raiffeisenbank anführt.

Beste Stimmung herrschte beim Faschingsumzug in Türkheim Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Mit dabei waren natürlich auch der Faschings-Wagen der Wertachfunken und die Faschingsfreunde Türkheim-Bahnhof, dann die Trachtler, und aus dem Sport die Eishockey Celtics Juniorgruppe und die jungen Fußballer vom SVS. Unter den zahlreichen Zuschauern entlang der Straße gaben besonders die ganz Kleinen mit ihren fantasievollen Kostümen ein fröhliches Bild. Da kam die gute Stimmung ganz von selbst.





Bürgermeister Christian Kähler (Mitte) hat seinen Rathausschlüssel aus den Händen des Junior- Prinzenpaares Annika ll. und Lorenz l. (rechts) zurückbekommen. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Berufe der Zukunft bekamen beim Türkheimer Umzug den Preis für die besten Kostüme

Beim anschließenden Bühnenprogramm auf dem großen Platz vor dem Rathaus ging es mit schmissiger Musik und ebensolcher Moderation weiter. Die von der VR-Bank prämierten Kostüme waren die Handwerker und Bauleute aus dem Kindergarten St. Josef mit dem dritten Platz, dann die Pinguine der Maxigruppe auf dem zweiten und die Zukunftsberufs-Kostüme aus dem Kindergarten St. Elish auf dem ersten Platz.

Die Bauleute und Handwerker aus dem Kindergarten St. Josef haben ihr Werkzeug gleich selbst mitgebracht. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Nach den Tanzeinlagen der Mini- und Juniorgruppe der Wertachfunken bekam Bürgermeister Christian Kähler seinen Rathausschlüssel zurück, aber „nur bis zum 11.11.24!“ Mit dem Walzer der beiden Prinzenpaare endete der Showteil, und zur Stärkung gab es Krapfen und Getränke für alle.