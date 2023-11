Fast wie neu: In Türkheim gibt es Kleidung mit gutem Gewissen

Eine Chance für „neue“ Lieblingsstücke, gratis und umweltschonend: Bei der Kleidertauschbörse in Türkheim gibt es nicht nur Klamotten, sondern auch viele Infos dazu.

Am kommenden Samstagvormittag ist es wieder so weit: Die zweite Türkheimer Kleidertauschbörse im Waaghaus öffnet ihre Türen: Von 9.30 bis 11 Uhr gibt es dort Kleidung, Schuhe, Accessoires, Stoffe, Wolle und Schwangerschaftsbekleidung, gut erhalten und gewaschen, die in einer Tüte mitgebracht und gegen „neue“ Sachen eingetauscht werden können.

Organisatorin Doris Studeny aus Türkheim in einem Sommerkleid und mit einem schwarzen Pullover aus der Kleidertauschbörse vom März 2023. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Für Frauen ab Kleidergröße XS, für Modebewusste und solche, die einfach mal etwas Neues zum Anziehen haben wollen. Das Besondere an einer Tauschbörse: Man bringt Guterhaltenes aus dem eigenen Kleiderschrank mit, das nicht mehr passt oder gefällt. Und findet mit ein bisschen Glück ein neues Lieblingsstück. Neu und zum ersten Mal mit dabei ist Schwangerschaftskleidung.

Die Türkheimer Kleidertauschbörse will auch zum Nachdenken anregen

Acht Frauen unter der Leitung von Doris Studeny haben sich zusammengetan und organisieren die Börse. Auch der Bund Naturschutz ist mit dabei. Im großen Waaghaus-Saal werden an diesem Samstagvormittag Kleiderständer mit Kleiderbügeln für die mitgebrachten Klamotten aufgestellt sein. Es gibt Umkleidekabinen und auf Schautafeln auch kritische Infos über die Textilindustrie. Das soll durchaus zum Nachdenken anregen. Getränkeverkauf und ein Kuchenbüfett mit genügend Sitzmöglichkeiten für müde Füße gibt es im kleinen Waaghaus-Saal daneben. Hier können sich auch begleitende Freunde und Ehepartner ausruhen, und Taschen können deponiert werden.

Allgemein ist bekannt, dass die Produktion billiger Kleidung für die Arbeiterinnen in Fernost Ausbeutung und für die Umwelt katastrophal ist. Nur die Konsequenzen daraus für sich selbst und das eigene Konsumverhalten zu ziehen, fällt offensichtlich schwer. Im Mindelheimer Textilmuseum gab es in diesem Jahr zu diesem Thema eine bemerkenswerte Ausstellung „Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen“: Kleidung als kurzlebige Wegwerfware als Tatsache und die Rückbesinnung auf eine Wertschätzung von Textilien als Notwendigkeit. Museumsleiterin Friederike Haber, zusammen mit Doris Wenzel Organisatorin der Ausstellung, sagt: „Das Entscheidende zur Umkehr wäre, Kleidungsstücke von guter Qualität zu erwerben, sie länger zu tragen und wenn nötig zu reparieren.“ Etwas, das vor der Zeit unseres steigenden Wohlstands und vor den ab den 1990er-Jahren sinkenden Preisen für Textilien aus Massenproduktion ja durchaus üblich war.

Am Türkheimer Gymnasium gibt es „Nähen“ als Wahlfach

Im Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium bietet Bernadette Suiter, Lehrerin für Mathematik und Physik, seit diesem Schuljahr „Nähen“ als Wahlfach an. Vier Nähmaschinen und eine für Overlock konnten angeschafft werden. „Alle zehn Wahlfachplätze sind belegt, die Kinder, auch Jungs darunter, sind mit Freude dabei“, sagt sie. Könnte das eine Chance für eine modifizierte Rückkehr des Handarbeitsunterrichts sein, nicht mehr so wie früher, sondern unter „zeitgemäßen Aspekten“ wie Slow Fashion, Mending und Upcycling?

Im Türkheimer Waaghaus geht man mit der Kleidertauschbörse einen wichtigen Schritt in die Richtung „verlängerte Lebensdauer eines Kleidungsstücks“. Der Erfolg mit ganz vielen Besucherinnen bei der ersten Börse im März gibt den Veranstalterinnen recht. Geplant ist, dass die Börse in Zukunft einmal pro Jahr „idealerweise im November“ (Studeny) stattfinden soll. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf geht wie schon beim ersten Mal an Humedica aus Kaufbeuren. Übrig gebliebene Stücke werden der „Aktion Hoffnung“ übergeben.