Fataler Hang zu schnellen Autos bringt jungen Mann vor den Richter

Plus Der Angeklagte musste sich wegen einer ganzen Reihe von Straftaten vor dem Amtsgericht verantworten. Warum er dennoch mit einer Bewährungsstrafe davon kam.

Die Anklageschrift für einen Heranwachsenden aus dem Raum Türkheim war nicht von Pappe. Die Staatsanwältin warf ihm Unterschlagung, versuchten und vollendeten Betrug, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Dass er mit einer Bewährungsstrafe davon kam, lag einmal am umfangreichen Geständnis und dass zwei der Anklagepunkte fallen gelassen wurden.

Die Liebe zu schnellen Autos und Motoren wurden dem jungen Mann mit deutscher und kroatischer Staatsangehörigkeit zum Verhängnis. Der Schulweg verlief halbwegs geradlinig. Er verließ die Volksschule mit Mittlerer Reife. Es folgte eine Lehre, die aber abgebrochen wurde. Der Vater musste sich aus gesundheitlichen Gründen im Geschäft kürzer und der junge Mann früh in die Fußstapfen des Vaters treten. Da man auch in Kroatien einen Betrieb hatte, pendelte der junge Mann zwischen den beiden Ländern und wurde wohl nirgends richtig verwurzelt.