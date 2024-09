Feier der „Ewigen Anbetung“ mit etwas Verzögerung

25 Jahre „Ewige Anbetung“ in Türkheim: In der Wertachgemeinde wurde dieses Jubiläum mit einer Festwoche gebührend gefeiert. Aus diesem Anlass sollte Weihbischof Florian Wörner eigentlich einen Pontifikalgottesdienst zelebrieren. Doch wegen eines anderen dienstlichen Termins verzögerte sich seine Ankunft um 30 Minuten und er traf erst zur Predigt in der Pfarrkirche ein, wo Pfarrer Martin Skalitzky bereits in Konzelebration mit Kaplan Marco Leonhart mit der Eucharistiefeier begonnen hatte. So mussten sich die Gläubigen mit dem Segen und der Predigt des Weihbischofs begnügen. In seiner Ansprache dankte der Augsburger Oberhirte allen, die das Projekt „Ewige Anbetung“in der Loreto-Kapelle etablierten, aber auch den vielen Beterinnen und Betern, die in den letzten 25 Jahren für die Gegenwart Jesu in der Eucharistie 365 Tage rund um die Uhr Zeugnis ihres Glaubens ablegten. In der Anbetung, so der Weihbischof in seiner Ansprache, treffe Eile auf Weile. Bei dieser Glaubensinitiative gehe es vor allem darum, Christus als den höchsten Herrn anzuerkennen.

