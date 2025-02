Feuerwehr löscht brennendes Auto vor dem Eisstadion

Zu einem brennenden Auto beim Eisstadion in der Waldstraße wurde die Türkheimer Feuerwehr am Freitagabend gerufen. Als die Helfer dort eintrafen, brannte der Motorraum des älteren Wagens. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehrleute konnte ein Vollbrand und eine Ausbreitung des Schadens verhindert werden, so die Polizei. Aufgrund erster Ermittlungen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisstadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis