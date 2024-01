Türkheim

18:00 Uhr

Türkheim muss in Sachen Flüchtlingsunterkunft liefern

Eine Unterbringung von Flüchtlingen in einer Turnhalle ist auch in Türkheim denkbar. So wie hier auf dem Archivfoto der Sporthalle der Neu-Ulmer Berufsschule könnte es auch in der Turnhalle beim Türkheimer Gymnasium aussehen, wenn der Landkreis eine Beschlagnahme anordnet.

Plus Das Landratsamt will bald wissen, wo Flüchtlinge untergebracht werden können. Eine Zwangsbelegung der Gymnasiums-Turnhalle wollen weder Bürgermeister noch Landrat.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Es geht schon wieder los: Am Donnerstag um 19 Uhr trifft sich der Türkheimer Gemeinderat im Sitzungsaal des Rathauses zur ersten Sitzung im neuen Jahr. Und gleich geht es erneut um das wohl „heißeste“ Thema der aktuellen Kommunalpolitik: Wohin mit den Flüchtlingen, die der Gemeinde vom Landratsamt zugewiesen werden?

Für Bürgermeister Christian Kähler ist klar, dass er eine Zwangsbelegung der Turnhalle beim Gymnasium mit allen Mitteln verhindern will. Doch die Suche nach einem passenden Grundstück für eine Flüchtlingsunterkunft scheiterte zuletzt am massiven Protest der jeweiligen Anlieger. Eine Lösung ist also nicht in Sicht – dabei brennt der Gemeinde Türkheim die Zeit auf den Nägeln, da das Landratsamt noch im ersten Quartal einen Lösungsvorschlag aus Türkheim erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen