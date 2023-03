Franz Blochums Bilder sind tiefgründig, sensibel und herausfordernd

Am ersten April-Wochenende und über die Ostertage stellt der Dirlewanger Künstler Franz Blochum seine Werke im Kleinen Schloss in Türkheim aus.

Es hat sich unter Künstlern herumgesprochen, dass das Kleine Schloss in Türkheim mit seinen drei Barocksälen ein stimmungsvoller Ausstellungsort ist. Ende März kommt zum zweiten Mal nach fünf Jahren der Dirlewanger Musiker, Maler und Dichter Franz Blochum (68) nach Türkheim und zeigt seine Bilder. Es ist insgesamt seine dritte Ausstellung. Er hat ihr den Titel „Die dritten Farbenspiele“ gegeben.

Franz Blochum zeigt im Kleinen Schloss in Türkheim auch kritische Werke

Die Vielfalt seiner ausgestellten Werke dürfte für jeden Besucher etwas bieten. „Ich male alles, kreuz und quer“, sagt der Künstler. Allen Bildern gemeinsam sind kräftige Farben und klare Strukturen. Der Künstler ist Autodidakt: „Ich hab mir das alles selbst beigebracht.“ Durch Kopieren von bekannten Werken, wie beispielsweise von Chagall und Picasso, habe er im Lauf der Zeit sein Können verbessert und verfeinert. „Was ich heute kann, hätte ich vor 15 Jahren nicht so hingekriegt“, sagt er. Seine in Acryl gemalten, oft großformatigen Bilder haben Themen wie die Natur- und Tierwelt („Tief im Meer“), Akte („Woman with Guitar“) oder afrikanische Impressionen („Miss Kenia“). Seine Porträts („Treue Augen“) drücken Emotionales und Nachdenkliches aus. Zeitbezogene Themen werden durchaus kritisch betrachtet: unser Umgang mit der Natur, mit der Zeit, mit der Liebe.

Die Bilder sind das eine Medium, durch das sich Franz Blochum ausdrücken kann, seine Gedichte und seine Musik die beiden anderen Wege. Viele seiner Liedtexte wurden vom bekannten Musiker Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer aus Dirlewang vertont. Franz Blochum macht seit Jahrzehnten aktiv Musik und steht mit Gitarre, Bass und Gesang auf den Bühnen, zuletzt jahrelang mit der Band „Kir Royal“ in Ofterschwang. Maler, Dichter, Musiker: das alles zu realisieren, neben seiner Berufstätigkeit bis 2017 bei einer Mindelheimer Firma, erforderte viel Herzblut für seine Kunst.

Der Eintritt zur Ausstellung von Franz Blochum in Türkheim ist frei

„Ich male für mich zur Freude“, sagt er, „so kann ich meine Zeit sinnvoll nutzen.“ Oft sei die Musik Inspiration für seine Gemälde. Auf die regionale und nationale Kunstszene ist er nicht gut zu sprechen: „Die Kunstszene ist verrückt und ich möchte mich nicht dazu zählen.“ Da öfters von Besuchern seiner Ausstellungen gewünscht, bietet Franz Blochum in Zusammenarbeit mit einer Memminger Druckerei die Möglichkeit, ausgestellte Gemälde als Kunstdrucke auf Keilrahmen zu erwerben.

Die Ausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim eröffnet mit der Vernissage am Freitag, 31. März, um 18 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen Reinhold Ohmayer am Klavier, Norbert Köhler und Bettina für den Gesang und Franz Blochum an der Gitarre. Weitere Öffnungstermine sind das Wochenende Samstag, 1. und Sonntag, 2. April. Über die Osterfeiertage ist die Ausstellung am Freitag, Sonntag und Montag zu sehen. Öffnungszeiten immer von 16 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei und der Künstler ist anwesend.

