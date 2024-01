Türkheim

Franz Eimansberger spielt auch mal FC-Bayern-Klänge auf der Kirchenorgel

Plus Leidenschaftlicher Dirigent, Chorleiter und Organist: Seit über vier Jahrzehnten engagiert sich Franz Eimansberger in herausragender Manier musikalisch für den Markt Türkheim.

Franz Eimansberger ist seit 42 Jahren Dirigent des Türkheimer Streichorchesters und leitet seit 40 Jahren den Kirchenchor Mariä Himmelfahrt. Als Organist mit Konzertreife hat er von historischen Besonderheiten aus dem 18. Jahrhundert bis hin zum Radetzky-Marsch schon alles auf der Kirchenorgel gespielt, aus einem besonderen Grund sogar die FC-Bayern-Hymne.

Für Franz Eimannsberger ist die Bereitschaft zum Ehrenamt eine Selbstverständlichkeit

Vor 63 Jahren in Türkheim geboren, hat Franz Eimansberger unglaublich viele musikalische Ehrenämter bekleidet. "Das ist ein gewisses Stück Selbstverständlichkeit", findet er, "jeder sollte sich mit seinen Fähigkeiten einbringen, das macht man einfach gern". Und so sagte er ohne zu zögern zu, als er als 21-Jähriger von der Vorstandschaft des Orchestervereins Türkheim gefragt wurde, ob er das Streichorchester dirigieren würde. "Eigentlich wollte ich einfach nur als Cellist im Orchester mitspielen", erinnert er sich schmunzelnd, das Dirigat ist ihm bis heute erhalten geblieben. Genau wie die Leitung des Kirchenchors Mariä Himmelfahrt, die er als 23-Jähriger im Jahre 1984 übernahm. "Das war gar nicht so leicht, da ich damals bereits Organist in Kirchdorf und der Wörishofer Gartenstadt war und der Dienst meistens zusammenfiel", erzählt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

