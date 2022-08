Frauen im Farbenrausch im Kleinen Schloss in Türkheim

Elisabeth Maria Siebierski, Johann Jörg alias „Eschenlohe“ und Ivaylo Ivanov zeigen ihre Werke bei einer Ausstellung im Kleinen Schloss.

Nach einer Zwangspause von fast zwei Jahren sind die Kunstausstellungen ins Kleine Schloss von Türkheim zurückgekehrt, sogar während der Sommerferien. Johann Jörg, der sich als Maler „Eschenlohe“ nennt, Ivaylo Ivanov und Elisabeth Maria Siebierski bieten noch bis Monatsende ein sehenswertes Kunst-Refugium. Der „Kunstkreis Eschenlohe“ ist eine private Initiative und hat die Türkheimer Ausstellung organisiert.

Malen als Ausgleich zu körperlicher Arbeit: "Eschenlohe" im Kleinen Schloss in Türkheim

Die jungen Musikerinnen Lena Lobenhofer (Querflöte) und Janine Unglert (Harfe) und das Duo „Silber und Saiten“ aus Stetten erfreute das Publikum mit Bekanntem und Lieblings- Stücken, gut passend zum Barock-Ambiente im Kleinen Schloss.

Kathrin Jörg stellte ihren Mann, den Künstler Johann Jörg vor, der sich „Eschenlohe“ nennt, nach dem Wohnort des Ehepaars bei Kirchheim. Seine Karriere als Maler habe spät begonnen, obwohl ihn „die Kunst nie losgelassen“ hätte.

Das Malen habe ihm als Ausgleich zu körperlicher Arbeit gedient. Ausgestellt in Türkheim sind fast einhundert Bilder in Öl aus den vergangenen sechs Jahren, die meisten davon im großen Format und auf besondere Weise gerahmt. Der eine oder andere dieser Rahmen ist schon seinerseits ein eigenes, goldenes Barockkunstwerk.

Auf den ersten Blick ist das Thema des Künstlers Eschenlohe: die Frau. Überwältigend viele Frauenakte im Farbenrausch. Früher habe er bei seinen beruflichen Außeneinsätzen sich viele Gemäldesammlungen angeschaut, erzählt Johann Jörg. Aus den Farben und Formen bekannter Werke der expressionistischen Malerei habe er seinen eigenen Malstil entwickelt. Er nennt das „Bilder im expressiven Stil, mit Raumwirkung“. Für seine Frauenakte und Frauengruppen nehme er oft Schwarzweiß-Fotos als Ideengeber. Die „Farbgewalt“ lasse er dann selbst entstehen. Dass das oft Erotische seiner Bilder polarisieren könne, nehme er nicht nur in Kauf, sondern provoziere es auch gerne – gelegentlich.

Eines der „nachdenklichen“ Bilder von Johann Jörg Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die weiten Ausstellungsräume wollen ja auch in der Mitte genutzt werden. Ivaylo Ivanov ist ein Künstler aus Bulgarien, der in Mindelheim wohnt. Er ist weitgereist und hat Büsten aus Bronze und Ton nach Türkheim mitgebracht. Sie wirken sehr lebendig und individuell. Seit bald 20 Jahren lebt er seine Kunst. Er würde sie als „vielschichtig und facettenreich“ bezeichnen, wie er nach einem kurzen Blick in ein Wörterbuch erklärt.

Selbstverwirklichung mit Ton in der Hand: Elisabeth Maria Siebierski im Kleinen Schloss in Türkheim

Elisabeth Maria Siebierski aus Bad Wörishofen ist Autodidaktin und hat erst spät durch eine Kunsttherapie „mit Ton in der Hand“ zu dieser Möglichkeit der Selbstverwirklichung gefunden. Ihre Werke seien „Ausdruck eines inneren Prozesses“, sagt sie.

Die Ausstellung ist samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 13. August, liest Christel Klemenjak um 19 Uhr, musikalisch begleitet von Sybille Dörner. Vom Samstag, 20. August, an gibt es einen Ausstellungswechsel/Erweiterung: einige weitere Ausstellende kommen hinzu, dabei sind unter anderen Maler Franz Blochum und Fotograf Frank Riederle.