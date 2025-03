Frauen-Power im Kino Türkheim

Ein voller Kinosaal, bewegende Filme und starke Botschaften: Der Weltfrauentag im Kino Türkheim wurde zu einem Zeichen für Frauenrechte und Gleichstellung. Über 100 Frauen und auch engagierte Männer folgten der Einladung von Bündnis 90/Die Grünen Wertachtal, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wenn wir sehen, dass selbst heute noch Frauen weltweit unterdrückt werden, in Deutschland durchschnittlich 18 Prozent weniger verdienen und in Parlamenten unterrepräsentiert sind, dann ist klar: Der Kampf für Gleichberechtigung ist noch lange nicht vorbei!“, betonte Tina Lucka, Vorsitzende vom B´90/Die Grünen Ortsverband Wertachtal bei ihrer Begrüßung. „Viele Besucherinnen haben Interesse an kommunalen Ehrenämtern bekundet und Kontaktdaten hinterlassen. Das lässt hoffen und ist ein starkes Signal für mehr weibliche Präsenz in der Lokalpolitik“, freute sich Gudrun Kissinger-Schneider, 3. Bürgermeisterin in Türkheim. (mz)

