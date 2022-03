Türkheim

vor 18 Min.

Fünf Seiten Fragen rund ums Älterwerden in Türkheim

Was brauchen Seniorinnen und Senioren wirklich, um ihren Lebensabend in Türkheim genießen zu können? Eine Fragebogenaktion der Gemeinde Türkheim soll jetzt darüber Aufschluss geben.

Plus Was wünschen sich Türkheimerinnen und Türkheimer über 60 von ihrer Gemeinde? Eine Fragebogenaktion soll Antworten liefern.

Von Alf Geiger

Wie stellen sich die älteren Türkheimerinnen und Türkheimer ihre Zukunft in ihrer Heimatgemeinde Türkheim vor? Welche Erwartungen haben Frauen und Männer im Alter von 60 plus an ihre Gemeinde? Plant die Verwaltung richtig oder geht manches am tatsächlichen Bedarf vorbei Die Marktgemeinde Türkheim will mit einer groß angelegten Fragebogenaktion Antworten auf diese Fragen bekommen, um so die Weichen für möglicherweise notwendige kommunalpolitische Entscheidungen auch richtig stellen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen