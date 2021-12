Fünfjähriger Bub in Türkheim vom Auto des Vaters erfasst

Mit Kopfverletzungen und Schürfwunden musste ein fünfjähriger Bub ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar aus Unachtsamkeit wurde das Kind ausgerechnet vom Auto seines Vaters erfasst.

Laut Polizei brachte ein 47-jähriger Familienvater am Sonntagabend seine beiden Kinder mit dem Auto zu seiner Ex-Frau nach Türkheim zurück. Dem fünfjährigen Sohn fiel dann an der Haustür auf, dass er noch was vergessen hatte und lief zum Auto zurück. Sein Vater hatte bereits wieder Platz genommen. Als der Bub die Fahrzeugtüre öffnen wollte, setzte der Vater den Pkw gerade in Bewegung und das Kind stürzte zu Boden, so die Polizei. Der Bub kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus.