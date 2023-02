Fußgänger auf der Straße von Ettringen nach Türkheim angefahren und geflüchtet

Einen Autofahrer und seine Beifahrerin sucht die Polizei: Sie sollen eine vierköpfige Fußgängergruppe auf der Straße zwischen Ettringen und Türkheim übersehen haben. Ein 21-Jähriger wurde verletzt.

In der Nacht zum Rosenmontag liefen laut Polizei vier Männer entlang der Staatsstraße 2015 von Ettringen in Richtung Türkheim. Etwa 500 Meter nach der Einmündung nach Berg erkannten sie, dass sich von hinten ein Fahrzeug näherte und seine Geschwindigkeit nicht reduzierte. Drei der vier Freunde konnten rechtzeitig ausweichen, ein 21-Jähriger nicht. Das Fahrzeug erwischte den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm.

Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht auf der Straße zwischen Ettringen und Türkheim

Aus dem Fahrzeug des Unfallverursachers stiegen circa 100 Meter nach der Unfallstelle zwei Personen aus und erkundigten sich nach dem Geschädigten. Als sie feststellten, dass der Geschädigte ansprechbar war und er scheinbar keine schwereren Verletzungen erlitt, stiegen beide wieder in ihr Fahrzeug und flüchteten in Richtung Bad Wörishofen. Zu dem Fahrzeug ist lediglich die schwarze Lackierung bekannt. Bei den beiden flüchtenden Personen handelte es sich um einen Mann und eine Frau, die durch die Zeugen auf jeweils etwa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt wurden. Die Frau hatte außerdem eine rote Perücke auf. Der Geschädigte erlitt eine Unterarmfraktur und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und den flüchtenden Unfallverursachern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden.