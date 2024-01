Fußgänger will Müll aufsammeln und wird angefahren

Eine Autofahrerin hatte den dunkel gekleideten Mann auf der Ramminger Straße in Türkheim übersehen.

In der Ramminger Straße in Türkheim hat es am Mittwochabend einen Unfall zwischen einer 38-jährigen Autofahrerin und einem Fußgänger gegeben. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Wagen ortsauswärts unterwegs und übersah den schwarz gekleideten Fußgänger, der auf der Straße liegenden Müll aufsammeln wollte. Beim Zusammenstoß stürzte der Mann auf die Fahrbahn und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. (mz)