Türkheim/Gablingen

07:00 Uhr

Seelsorger hinter Gittern: Ein Türkheimer ist für 500 Häftlinge da

Seit September ist der Türkheimer Filip Bäder als Seelsorger in der JVA Gablingen tätig. Fotos sind nur außerhalb eines Sperrbereiches erlaubt.

Plus Diakon Filip Bäder kümmert sich in der JVA Gablingen um 500 Gefängnisinsassen. Manche Häftlinge finden wieder in den Glauben, andere legen eine Lebensbeichte ab.

Von Karin Donath

„Im Gefängnis fühle ich mich freier als vorher“ – ein Satz, der widersprüchlicher nicht sein könnte und der nach einer Erklärung verlangt. So gesagt hat ihn Diakon Filip Bäder, der seit September als Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen tätig ist und sich in Gablingen zum Gespräch mit unserer Redaktion getroffen hat.

