Gebührenerhöhung in Türkheim: "Wirklich moderat"

Plus Der Markt Türkheim dreht ganz vorsichtig an der Gebührenschraube und erhöht die Kosten für Kindergarten- und Kitaplätze und für die Schmutzwasserentsorgung.

Dass der Markt Türkheim an der Gebührenschraube dreht und die Kosten für Kindergartenplätze und Schmutzwasserentsorgung erhöht, das habe eigentlich ja gar nichts mit den sinkenden Steuereinnahmen zu tun, meinte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es sei zumindest "missverständlich", wenn die Gebührenerhöhungen mit den sinkenden Steuereinnahmen in Verbindung gebracht werden, so Hiemer. Denn der Gesetzgeber schreibe ja ausdrücklich vor, dass eine "kostenrechnende Einrichtung auch kostendeckende Gebühren" erheben müsse. "Da könnten wir auch 20 Millionen mehr einnehmen, dann müssten wir diese Gebühr trotzdem erhöhen", so Hiemer mit Blick auf die Kosten für die Abwasserentsorgung und die Entsorgung des Niederschlagswassers.

Der Gesetzgeber sieht eigentlich kostendeckende Gebühren für kommunale Einrichtungen vor

Eigentlich würde diese Vorgabe des Gesetzgebers laut Artikel 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAB) auch für andere Gebühren gelten, die von der Kommune erhoben werden, also eigentlich auch für die Kindergartengebühren.

