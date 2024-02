Türkheim

Spart Türkheim bald bei den Vereinszuschüssen?

Plus Bislang war klar: Wenn ein Türkheimer Verein eine Anschaffung braucht, dann zahlt die Gemeinde die Hälfte. Das kommt jetzt auf den Prüfstand.

Neue Trachten für die Schützen? Die Gemeinde zahlt die Hälfte. Ein Beachvolleyballfeld für den SV Salamander? Die Gemeinde übernimmt 50 Prozent der Kosten. Ein Bauwagen für die „Waldfüchse“? Die Gemeinde hilft dem Trägerverein und legt die Hälfte der Kosten drauf. Das war in den vergangenen Jahren so üblich: Wenn einer der vielen Vereine oder sonstigen ehrenamtlichen Organisationen eine Investition tätigen will, dann geht die Rechnung dafür auch an den Türkheimer Gemeinderat, mit der freundlichen Bitte, sich an den Kosten zu beteiligen. Damit könnte bald Schluss sein: In der Sitzung am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr, im Sitzungsaal des Rathauses, steht eine Änderung der Regelung für Vereinszuschüsse auf der Tagesordnung. Und noch ein Kracher steht zur Entscheidung an: Soll das beliebte Feuerwerk in Türkheim an Silvester weiter von der Gemeinde organisiert und bezahlt werden?

Bei Vereinszuschüssen galt in Türkheim bislang die "Halbe-Halbe"Regelung

In der Regel waren es schnelle Entscheidungen: Wenn ein Türkheimer Verein etwas Neues braucht oder andere größere Anschaffungen plant, dann wurden die Zuschussanträge im Gemeinderat meistens durchgewinkt. Die Hälfte zahl die Gemeinde – das war die erprobte und auch bewährte Regelung, die vonseiten der Vereine begrüßt und von den Gemeinderäten ertragen wurde. Ertragen auch deshalb, weil immer wieder mal die eigentlich vorgeschriebenen Regelungen von manchen Vereinen durchaus etwas „großzügiger“ ausgelegt wurden. Da kam es dann schon mal vor, dass eine Anschaffung schon längst getätigt worden war, ehe der Zuschussantrag an die Gemeinde ging. Oder dass nicht wie gewünscht mehrere Angebote eingeholt wurden, um den Räten die Möglichkeit zu geben, sich für die „billigste“ Lösung zu entscheiden. So war in Einzelfällen auch mal ein deutliches „Zähneknirschen“ zu hören, wenn der Gemeinderat auch solche Zuschüsse großzügig verteilte.

