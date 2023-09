Gelegenheit macht Diebe: Einbrecher in der Grundschule Türkheim

Während der Ferien arbeiteten Handwerker in der Grundschule und nicht alle Türen waren abgesperrt. Die Polizei vermutet, dass sich Diebe diese Gelegenheit zunutze machten.

Aus dem Verwaltungsgebäude der Grundschule wurde während der Sommerferien unter anderem ein iPad und vier Laptops, sowie eine Geldtasche, in der sich Bargeld im unteren dreistelligen Bereich befand, entwendet. In den Ferien fanden Renovierungs- und Malerarbeiten statt, so dass hier nicht immer alle Türen versperrt waren. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter diese günstige Gelegenheit ausnutzten, um so unbemerkt in das Gebäude zu gelangen und hier mehrere Schränke zu durchsuchen und zum Teil auch aufzubrechen.

Der Sachschaden in der Grundschule Türkheim wird auf rund 500 Euro geschätzt

Der genaue Entwendungsschaden kann erst nach einer konkreten Bestandsaufnahme angegeben werden. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Schränken wird derzeit auf circa 500 Euro geschätzt. Wer in der Ferienzeit rund um die Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)