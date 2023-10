Türkheim

Gemeinsam statt einsam: Gehirnjogging beim Spaziergang in Türkheim

Plus Gehirnjogging, Gymnastik und ein großer Spaziergang bei guten Gesprächen - nicht nur in der "dunklen Jahreszeit" ein tolle Möglichkeit, der Einsamkeit zu begegnen.

Von Kathrin Elsner

Die sogenannte "dunkle Jahreszeit" beginnt spätestens mit der Umstellung auf die Winterzeit an diesem Wochenende, die Tage werden kürzer und die empfundene Einsamkeit vieler Menschen nimmt zu. Doch sich zu Hause zu verkriechen, hilft nicht. Rund 20 Seniorinnen und Senioren treffen sich allwöchentlich zur Gruppe "Gehen und Bewegen für Körper und Geist" und lassen das Gefühl der Einsamkeit gar nicht erst aufkommen.

Vor dem Laufen trainieren die Türkheimer erst einmal ihre Gehirnzellen

"Es ist einfach schön, in der Gemeinschaft zu laufen", sagt eine Türkheimerin, die regelmäßig die besondere, seit 2020 bestehende Gruppe besucht. Doch noch steht der vier bis fünf Kilometer lange Spaziergang nicht an, gestartet wird traditionell mit Gehirnjogging. Das Thema des Tages lautet "Gewohnheiten". "Gewohnheiten erleichtern das Leben, weil sie es strukturieren", führt Leiterin Heidi Zacher in die Thematik ein, mit viel Charme bezieht sie die Seniorinnen und Senioren mit ein. So werden beispielsweise Brückenwörter gesucht und gefunden und mit einem Schmunzeln festgestellt, dass keiner eine Macke hat, nur andere Gewohnheiten. "Das Thema ist jedes Mal eine Anregung, es ist etwas Alltägliches, zu dem jeder sich Gedanken machen und etwas sagen kann", findet Teilnehmerin Brigitte Mücksch-Klein.

