Geparktes Auto angefahren und beschädigt

In der Uferstraße in Türkheim wurde am Sonntagvormittag ein geparktes Auto beschädigt. (Symbolbild)

Eine unliebsame Überraschung wartete auf einen Autofahrer, als er am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in sein Auto in der Uferstraße einsteigen wollte. Ein Unbekannter hatte den Außenspiegel abgefahren.

Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Auto, das am Sonntagvormittag im Bereich der Uferstraße in Türkheim von einem Unbekannten angefahren und beschädigt wurde. Laut Polizei hat ein 24-jähriger Mann in der Zeit von 8 bis 11 Uhr seinen Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel abgefahren und beschädigt war. Der Unfallverursacher hinterließ weder seine Personalien noch verständigte er die Polizei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Mindelheim, unter der Telefonnummer 08261/7685-0, in Verbindung zu setzten. (mz)

