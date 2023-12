Türkheim

Geplante Flüchtlingsunterkunft in Türkheim spaltet die Gemeinde

Das Landratsamt hat nun einen anderen Standort für die Flüchtlingsunterkunft in Türkheim im Auge. Es geht um dieses Grundstück im Bereich Ettringerstraße/Angerstraße beim Bauhof der Gemeinde. Das letzte Wort hat jetzt der Gemeinderat am Mittwoch. Im Internet wird schon im Vorfeld heftig Stimmung dagegen gemacht. .

Plus Der Türkheimer Gemeinderat will am Mittwoch entscheiden, wo eine Flüchtlingsunterkunft entstehen kann. Dagegen wird schon im Vorfeld im Internet Stimmung gemacht - anonym.

Von Von Karin Donath und Alf Geiger

Für reichlich Diskussionen sorgt aktuell eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Türkheim-Bahnhof. Auf einer Versammlung, an der auch Bürgermeister Christian Kähler teilnahm, äußerten die Anwohner ihre Bedenken zum geplanten Standort. Inzwischen gibt es Neuigkeiten aus dem Landratsamt. Am Mittwoch wird der Gemeinderat Türkheim über einen Standort entscheiden. Schon im Vorfeld wird versucht, Druck auf Bürgermeister Christian Kähler zu machen.

Anonymer Facebook-Post fordert E-Mails an den Türkheimer Bürgermeister

Bei Facebook kursiert ein anonymer Aufruf, in dem nicht nur die einer Teilnahme an der Sitzung gefordert wird. Auch sollten schon im Vorfeld "möglichst viele weitere Bürger" mit einer E-Mail direkt an den Bürgermeister deutlich machen, dass sie gegen den "Standort Bauhof" sind. In der Türkheimer Facebook-Gruppe entflammte daraufhin eine kontroverse Diskussion. Viele kritisierten vor allem, dass der Aufruf anonym ist.

