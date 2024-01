Geschichte, Theater, Musik: Das bietet die Vhs Türkheim im Sommer

Am 19. Februar beginnen die Sommerkurse der Vhs Türkheim. Ein Überblick über das Programm.

Von einer historischen Ortsführung bis zu einem Theaterworkshop und einem Chor für Teenies– die Volkshochschule (VHS) Türkheim bietet im neuen Semester einen bunten Strauß von Veranstaltungen: Am 19. Februar beginnen die Sommerkurse der VHS Türkheim. Insgesamt werden über 200 Veranstaltungen angeboten. Auch in diesem Semester ist wieder einiges an Neuem dabei. Die gewohnten Kurse für Kunst, Sprachen, Bewegung, Tanz, EDV, Gesellschaftsthemen und mehr kommen natürlich auch nicht zu kurz.

Eine ganz besondere Führung bietet der Türkheimer Markus Wachter an: einen eineinhalbstündigen Streifzug am 18. Mai durch das historische Türkheim. Während die Spuren der keltischen und römischen Besiedelung des Marktes außerhalb des Ortes zu finden sind, gibt es im Ortskern noch viele Spuren des Herrschaftssitzes im 17. Jahrhundert zu entdecken. Spuren wie beispielsweise von einer Polizeistation inklusive Gefängnis oder von einem Kneipp´schen Badehaus. Über dem Eingang des alten Rathauses, in dem sich heute eine Bank befindet, sind neben dem Türkheimer Wappen auch die Wappen der Wittelsbacher und des Herzogtums Bouillon zu sehen. Türkheim war mit dem Herzogpaar und seinen vor allem baulichen Aktivitäten ein bedeutender Herrschaftssitz.

Coole Szenen bei der VHS Türkheim

Auch neu im Programm und für alle, die die Theaterbühne lieben, gibt es im März an sechs Nachmittagen einen Theaterworkshop im Waaghaus. Workshop-Leiterin Nartan-Kerstin Niemeyer ist staatlich geprüfte Schauspielerin. „Theater ist vor allem Emotion, Bewegung und die Lust am Spiel!“ Archetypen, Improvisation, Rhythmus, Sprache, Farben und Formen – und das Publikum. Ein Kurs für alle, die aktiv an der Schaffung von „coolen Szenen und kleine Theaterminiaturen“ mitwirken wollen.

Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren wird zum zweiten Mal das „Jugend-Chor-Projekt“ angeboten. Musikerin Lisa Schneider lässt die Teenies an acht Nachmittagen von Februar bis April frei und gemeinsam entscheiden, was sie texten und singen wollen. Dieser Workshop wird von der Diözese Augsburg gefördert, deshalb beträgt die Kursgebühr nur zehn Euro.

Für Infos und Anmeldungen ist das Büro der VHS in Türkheim wochentags von 9 bis 12 Uhr besetzt, donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Während der Schulferien an Werktagen von 9 bis 10 Uhr. Telefonnummer 08245/96 71 88 und www.vhs-tuerkheim.de. Das VHS-Programmheft im traditionellen Hochformat liegt in Geschäften, Banken, im Rathaus und in der Bücherei aus.