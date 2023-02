Türkheim

vor 18 Min.

Gesundheitskur für ein Stück Wertach bei Türkheim

Plus Zwischen Irsingen und Ettringen ist die Wertach in ein enges Bett gezwängt. Das will die Flussmeisterei Türkheim ändern. Die Renaturierung ist aber nicht überall möglich.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Die Wertach zwischen Irsingen und Ettringen ist ein Fluss, der in ein künstliches, steinernes Bett gezwängt und begradigt ist. Die Wertach wird in diesem Bereich mit drei Wehren, dem Irsinger Wehr, dem Walterwehr und dem Ruf-Wehr, zusätzlich aufgestaut und in seinem Lauf eingeengt. Mit vielerlei Folgen – nicht nur für Fische und Flusstiere. Die veränderte, schnellere Fließgeschwindigkeit höhlt das Flussbett immer tiefer aus. Bei den Stauseen bleibt Geschiebe, wie beispielsweise Kiesel, am Grund liegen. Eingebaute Sohlstützschwellen im Fluss sollten das dort noch vorhandene Geschiebe an Ort und Stelle halten, erklärt Max Leinauer, Leiter der Flussmeisterstelle in Türkheim. An anderen Stellen fehle es.

