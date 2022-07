Türkheim

08:00 Uhr

Glänzende Finanzen, düstere Aussichten

Die Gemeinde Türkheim stemmt einen 29-Millionen-Euro-Rekordhaushalt und investiert alleine in diesem Jahr mehr als zehn Millionen Euro in die Zukunft. Symbolfoto: Silvio Wyszengrad

Plus Türkheim stemmt einen 29-Millionen-Euro-Rekordhaushalt und investiert mehr als zehn Millionen Euro in die Zukunft. Das wäre eigentlich Anlass zur Freude. Doch dazu besteht kein Grund – leider.

Von Alf Geiger

Da konnte einem Türkheims Kämmerer Claus-Dieter wirklich leid tun: Sichtlich angeschlagen humpelte er in den Sitzungssaal, schaffte es nur mit zwei Krücken bis zu seinem Platz. Doch nicht etwa die bevorstehende Haushaltsberatung hatte ihn so in Mitleidenschaft gezogen – der passionierte Tennisspieler hat sich den Fußknöchel verletzt.

