Türkheim

vor 2 Min.

Große Gefühle im kleinen Tiny-Häuschen in Türkheim

Plus Während über die geplante Tiny-House-Siedlung diskutiert wird, haben Barbara und Kurt Eigen in Türkheim eines dieser „Kleinen Häuschen“ bezogen – und genießen ihr Leben auf 22 Quadratmetern.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Seit bekannt wurde, dass Emil Mayer an der Wertach eine Siedlung aus sogenannten „Tiny-Houses“ bauen will, ist das Thema auch im Türkheimer Gemeinderat ganz oben auf der Tagesordnung. Dabei gibt es im Wertachmarkt bereits so ein „Kleines Häuschen“: Anwohner, Autofahrer, Gassigeher und Radfahrer haben es schon wahrgenommen. Seit gut vier Wochen steht das erste Tinyhaus in Türkheim gut sichtbar auf einem Grundstück gleich neben der Straße, in der Nähe der Mittelschule und des Kreisaltenheims. Es fällt auf.

