Große Herausforderung gemeistert

Der internationale Englischwettbewerb „Big Challenge“ (große Herausforderung) findet seit 1999 alljährlich zeitgleich in mittlerweile neun europäischen Ländern statt (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien). Das Ziel ist, durch einen spielerischen Umgang mit der englischen Sprache die Motivation der Schüler am Fremdsprachenerwerb zu fördern. Der Wettbewerb richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen der 5. bis 9. Klassen, die sich landes- und bundesweit mit ihren Altersgenossen in den Themenbereichen „Vokabular“, „Grammatik“, „Aussprache“, „Leseverstehen“ und „Landeskunde“ messen wollen. Die besten Schüler und Schülerinnen der jeweiligen Jahrgangsstufe waren: Mia Van Loock (5a, Bayern: 122.), Samir Turkmany (5c, 279.), Luis Schuster (5c, 329.), Maximilian Zakys (6d, 122.), Fiona Schelp (6e, 185.), Ruben Obert (6d, 265.), Leopold Seemüller (7d, 117.), Ella Kekic (7c, 135.), Jakob Schmoldt (7d, 148.), David Colditz (8b, 42.), Iulia Ralescu (8b, 56.), Antonia Rauh (8c, 67.), Victoria Schmid (8a, 85.), Emma Kühnel (9a, 8.), Vivienne Dean (9a, 14.), Julia Hellwig (9a, 23.), Timo Schmid (9b, 29.), Nicolas Fuss (9b, 74.) Somit schafften es auch dieses Jahr wieder neun der Türkheimer Schüler und Schülerinnen in die Top 100 Bayerns (von über 8000 Teilnehmern). Das Foto zeigt hinten von links Friedrich Erbshäuser, Julia Hellwig, Emma Kühnel, Vivienne Dean, Iulia Ralescu, David Colditz, Anja Berthold und vorne von links Jakob Schmoldt, Ella Kekic, Leopold Seemüller.

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Belgien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis