Großeinsatz an A96-Tankstelle Türkheim: Mann hat eine Art Schwert dabei

Randale an einer Türkheimer Tankstelle hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte dort offenbar Passanten bedroht.

Ein Großeinsatz der Polizei an der A96-Tankstelle bei Türkheim hat am Dienstagvormittag für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten waren mehrere Einsatzfahrzeuge und etwa 20 Polizistinnen und Polizisten vor Ort.

Gegen 10.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann in der Tankstelle randaliere, der zudem einen schwertähnlichen Gegenstand dabeihabe. Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen und benachbarter Dienststellen konnten den Mann vorläufig festnehmen. "Er wurde aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht", teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit. Die Beamten fanden auch den schwertähnlichen Gegenstand und stellten ihn sicher.

Der Mann habe an der Türkheimer Tankstelle Passanten bedroht, berichtet die Polizei

"Nach derzeitigem Stand beschädigte der 42-jährige Mann zwei Fahrzeuge und bedrohte Passanten", berichtet die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden kann nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht näher beziffert werden. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen, welche noch andauern. (mit mz)