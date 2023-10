Großer Impressionist im Kleinen Schloss

Gelungene Präsentation der Werke von August Deusser sind in den Barockräumen des Kleinen Schlosses in Türkheim zu sehen.

Im Kleinen Schloss in Türkheim findet noch bis zum 12. November eine Ausstellung des Künstlers August Deusser statt, unter dem Titel „Panta rhei – alles fließt“. Geboren 1870 in Köln, war der Rhein ein Leitmotiv im Werk des Künstlers. Nach seinem Tod 1942 ist er, ein Pionier impressionistischer und moderner Kunst, derzeit nur noch Insidern bekannt. In einer für mehrere deutsche Städte geplanten Ausstellungsreihe, mit erster Station in Türkheim, soll sein Werk einem breiten Publikum wieder sichtbar gemacht werden.

Von der Antike bis zu den Einflüssen französischer Maler

Zur Eröffnung waren mehr als 60 Gäste ins Kleine Schloss gekommen, aus der Region und bis aus München. Ausstellungsorganisator Frank Grabowski hatte Patricia Bottani als Vertreterin der Antonie-Deusser-Stiftung in der Schweiz eingeladen. Friederike Haber stellte das Werk von August Deusser in seinem kunsthistorischen Rahmen vor.

August Deusser, ein Maler des Deutschen Impressionismus, kann im Türkheimer Kleinen Schloss wiederentdeckt werden. Foto: Sammlung Antonie Deusser

Der reiche als „expressiver Realismus“ von der Antike bis zu den Einflüssen französischer Maler. Das Gitarrenduo Saitenspuren mit Edith Lehner und Norbert Neunzling aus Markt Wald erfreute die Gäste mit zur Ausstellungseröffnung passenden Stücken und locker beschwingtem Spiel.

„Der Mainzer Dom, 1913/14“, eine für August Deussers Malstil typische Stadtansicht. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Bilder von August Deusser, oft in gedämpften Blau-, Grün- und Brauntönen, haben Landschaften, Städte am „deutschen“ Rhein und Porträts zum Thema. Kleinformatige Studien und Skizzen zeigen die Arbeitsweise des Künstlers. In einigen seiner Bilder hat er sich mit Motiven der um die Jahrhundertwende aufziehenden Industrialisierung beschäftigt, oft in Gegenüberstellung mit dem „Alten und Gewohnten“. Die Präsentation in den Barockräumen des Kleinen Schlosses ist sehr gut gelungen, und ein Besuch lohnt sich für alle Kunstinteressierten.

Die Ausstellung ist an den drei Wochenenden bis zum 12. November freitags, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, auch am 1. November. Der Eintritt ist frei.

