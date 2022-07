Türkheim

13:23 Uhr

Grüne Bürgermeisterin liest dem Gemeinderat die Leviten

Plus Was die Dritte Bürgermeisterin Kissinger-Schneider bei der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes in Rage bringt

Von Alf Geiger

Einstimmig verabschiedete der Türkheimer Gemeinderat den Haushaltsplan für das laufende Jahr, so wie ihn Kämmerer Claus-Dieter Hiemer und Bürgermeister Christian Kähler dem Gremium präsentiert und ausführlich erklärt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen