Gute Nachrichten für den boomenden Immobilienmarkt in Türkheim

Der Türkheimer Marktrat sagt grundsätzliches Ja zu einem Projekt mit betreutem Wohnen, integrierter Tagespflege und vier Reihenhäusern im Tiroler Weg.

Ein Gebäude mit 21 Wohnungen für betreuungsbedürftige Seniorinnen und Senioren samt integrierter Tagespflege möchte eine Wohnbaugesellschaft an der Tiroler Straße errichten. Im südlichen Teil des rund 5000 Quadratmeter großen Grundstückes sind vier Reihenhäuser vorgesehen.