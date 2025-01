Guter Start ins neue Jahr mit Schülerpaten

Für sechs Mittelschülerinnen und Mittelschüler der Ludwig-Aurbacher Mittelschule in Türkheim fing das neue Jahr gleich gut an: Sie durften sich nun beim Auftakttreffen einen Schülerpaten auswählen, der sie die nächste Zeit auf dem Weg in den Beruf unterstützt sowie hilfreiche Tipps bei der Bewerbung und Praktika gibt.

Barbara Engel, Rektorin, begrüßte die Paten, Schüler:innen und Eltern und stellte kurz die Schule vor. Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur Schaffenslust, die das Projekt vor 18 Jahren initiierte, dankte den Paten für ihre Engagementbereitschaft und v.a. Hermann Jäckle, der von Seiten des Rotary Clubs Bad Wörishofen das Projekt federführend betreut. Nach einer Vorstellungsrunde der Paten und Schüler:innen waren die „Paare“ schnell gefunden, die ersten Gespräche wurden angeregt geführt und die weitere Termine vereinbart. Wer sich als Schülerpate engagieren möchte, kann sich unverbindlich an isabel.mang@fwa-schaffenlsust.de wenden oder anrufen unter der Telefonnummer 08331/96 133 95.

Auf dem Foto (von links): Vorne: Klassenlehrerin Serena Shtrezi, Schüler Ben Finke, Ben Laimer, Fabian Epple, Moritz Knie Hinten: Isabel Mang, Schülerpaten Lothar Burghardt, Günther Baumgartl, Rektorin Barbara Engel, Herbert Stork, Georg Meir und Herbert Jäckle.