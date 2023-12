Türkheim hat jetzt eines der modernsten McDonald's-Restaurants Europas

Rund zwei Millionen Euro wurden in die Neugestaltung des Schnellrestaurants an der A96 bei Türkheim investiert. Die Betreiber wollen eine Begegnungsstätte statt einer „Frittenbude“.

Nicht kleckern, sondern klotzen – so lautet das Motto von Jan Kielhorn, um in den vergangenen sechs Wochen das Türkheimer McDonald's-Restaurant zu – nach eigenen Angaben – einem der modernsten in Europa zu machen. Dafür investierte der Inhaber Jan Kielhorn rund zwei Millionen Euro in den Standort an der A96 an der Autobahnanschlussstelle Bad Wörishofen/ Türkheim. Der Gasttraum wurde von 140 auf 170 Sitzplätze erweitert. Eine zweite Drive-In-Spur mit insgesamt drei Drive-Fenstern soll die Wartezeit verringern. „Früher konnten bis zu Stoßzeiten bis zu 450 Burger pro Stunde ausgeben, dank unserer vier neuen Produktionslinien schaffen wir nun bis zu 800“, erklärte Jan Kielhorn.

60 Mitarbeitende sollen bei McDonald's in Türkheim für reibungslosen Service sorgen

Sein Vater, Karl-Heinz Kielhorn, eröffnete vor zwölf Jahren die Filiale der weltweit agierenden Fast-Food-Kette bei Türkheim. Vor sieben Jahren wurde sie modernisiert. Mit den umfangreichen Umbauarbeiten will der Franchisenehmer jetzt im Hinblick auf Service, Ausstattung und Design neue Maßstäbe setzen. Davon konnten sich am Montag unter anderem prominente Gäste wie Deutschlands bekannteste Stuntfrau Miriam Höller, die ehemalige Sky News-Moderatorin Laura Hofmann, Kabarettist Wolfgang Krebs sowie der Vorstandsvorsitzende von McDonald's Deutschland und Luxemburg, Mario Federico, mit seinen Vorstandskollegen überzeugen.

Inhaber Jan Kielhorn (Mitte) und Ehefrau Ramona überreichten Deutschlandchef Mario Federico (links) eine Spende in Höhe von 5000 Euro für die McDonald's Kinderstiftung. Foto: Marcus Barnstorf

Natürliche Materialien im Alpin-Chic sollen passend zur Region sein. An den zwölf modernen Bestellpunkten werden die physische und digitale Welt vereint. Hierzu zählen auch der Tisch-Service sowie die Möglichkeit, die eigene Bestellung über die App schon vorab mobil zu ordern und zu bezahlen. Eine der 60 Mitarbeitenden bringt die Speisen und Getränke bequem an die zwei Gästeparkplätze.

Vier Schnell-Ladestationen für E-Autos bei McDonald's in Türkheim

Dem Investor liege das Thema Nachhaltigkeit persönlich sehr am Herzen. So seien schrittweise auch die Verpackungen angepasst worden. Eine Fotovoltaik-Anlage mit hundert Modulen erzeugt 40.000 Kilowattstunden jährlich, was in etwa zehn Prozent des Gesamtverbrauchs ausmacht. Vier Schnell-Ladestationen für E-Fahrzeuge tragen zur Verringerung des CO₂-Fußabdrucks bei. „Wir sind beispielgebend für andere Fast-Food-Restaurants“, so Kielhorn bei der Präsentation.

Kabarettist Wolfgang Krebs verkörperte Ministerpräsident Markus Söder, seinen Vorvorgänger Edmund Stoiber sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Alle drei gratulierten der Inhaberfamilie Kielhorn, die zehn McDonald's Restaurants mit insgesamt 500 Mitarbeitenden betreiben. Das positive Signal komme nicht aus Brüssel, Berlin oder München – es komme aus Türkheim, stellte der Söder-Darsteller in bestem fränkisch fest.

Miriam Höller spricht bei Eröffnung des neuen McDonald's in Türkheim

Nachdenkliche Worte hingegen fand Miriam Höller. Die 36-Jährige war Powerfrau und Adrenalinjunkie – bis sie bei einem Unfall im Juli 2016 die Kontrolle über ihr Leben verlor. Nach einem Hubschrauberunglück waren die beiden Beine - nach Expertenmeinung irreparabel – gebrochen. Dank des Zuspruchs eines Spezialisten und mit der Unterstützung ihres damaligen Lebensgefährten, dem Kunstflugpiloten und Air-Race-Weltmeister Hannes Ach, kämpfte sie sich ins Leben zurück. Nur kurze Zeit später, kam Ach bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Für die junge Frau brach eine Welt zusammen.

Drei Jahre brauchte die Grenzgängerin, um buchstäblich wieder auf die Beine zu kommen und die Vergangenheit loszulassen. „Heute habe ich Angst vor dem Leben – aber ich stelle mich“, sagte Höller in Türkheim. „Zeit ist das Wertvollste, was wir haben." Die McDonald´s Restaurants seien mehr als eine "Frittenbude", sondern eine "Begegnungsstätte, wo Menschen zusammenkommen.“

Türkheims Bürgermeister Christian Kähler zeigte sich froh und stolz, dass es in Türkheim nun eine der modernsten Filialen Europas gibt. Deutschlandchef Mario Federico meinte, „wir bewegen uns in schwierigen Zeiten.“ Ihm gefalle die Vielfalt – nicht nur der angebotenen Mahlzeiten und Getränke. In den 1425 deutschen McDonald's Restaurants arbeiten 65.000 Beschäftigte mit 116 verschiedenen Nationalitäten. Der gelungene Umbau sei ein deutliches Signal in den gastronomischen Bereich abseits des Fast Foods.