Hausbesitzer darf in Türkheim hohe Hecke pflanzen

Der Türkheimer Gemeinderat erteilt einem Hausbesitzer in der Badstraße eine Ausnahmegenehmigung.

Eine mehr als zwei Meter hohe Thujahecke schützt das Haus in der Badstraße schon seit Jahrzehnten vor den Blicken der Freibadbesucherinnen und Besucher. Bürgermeister Christian Kähler kennt die Hecke jedenfalls schon seit Kindertagen.