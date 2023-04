Helfer retten zwei Biber aus der Wertach bei Türkheim

Zwei Biber saßen am Türkheimer Wasserwerk fest. Die zwei Tiere waren völlig entkräftet und konnten sich nicht selbst befreien. Zwei Männer kamen ihnen zu Hilfe.

In akuter Lebensgefahr befanden sich zwei entkräftete Biber, die am Mittwochnachmittag von einer aufmerksame Spaziergängerin beim Wasserwerk an der Wertach entdeckt wurde. Die Spaziergängerin alarmierte die Polizei und teilte mit, dass zwei Biber im Nebenkanal des Wasserwerks an der Wertach festsitzen. Offenbar durch die starke Strömung waren die Biber in den Nebenkanal geschwemmt und an das Auffanggitter vor der Wasserturbine gespült worden.

Da die Strömung vor der Wasserturbine laut Polizei sehr stark ist, konnten sich die Biber nicht aus eigener Kraft befreien. Mit vereinten Kräfte konnten beide Biber von einem Angestellten und dem Betreiber des Wasserwerks, gerettet werden. Marcel Ruf vom Kraftwerk weist darauf hin, dass es normalerweise keinen Notruf (110/112) brauche, wenn ein Biber im Wasser nicht mehr gegen den Strom des Wassers anschwimmen kann. Meistens könne sich das Tier auf dem vorhandenen Treibgut wie Äste und Baumstämme gut positionieren und ausruhen. Dann reiche es in der Regel aus, wenn die Tiere mit einer Schaufel gerettet werden können. Auch die Feuerwehr könne Laut Marcel Ruf nur mit einer Schlinge und einer langen Stange helfen, was nicht so schonend für das Tier sei wie der Biberaufzug. Laut Marcel Ruf reiche ein Anruf auf der normalen Festnetznummer der Polizei Bad Wörishofen unter 08247/96800 aus. Von dort könne dann der direkte Draht zum Kraftwerksbetreiber und dessen Bereitschaftspersonal hergestellt werden. (mz)