Helferkreis kann sich auf Türkheim verlassen

Plus Der Marktrat Türkheim ist auf Flüchtlinge vorbereitet und stellt finanzielle Hilfen bereit.

Die Gemeinde Türkheim rüstet sich für die Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Bürgermeister Christian Kähler brachte den Marktrat auf den neuesten Stand der Entwicklungen im Kreis und Gemeinde. Er zeigte sich stolz, dass der Helferkreis, der schon 2015 eine wichtige Rolle bei der Integration der Flüchtlinge gespielt hatte, wieder zur Verfügung stehe. Und er dankte Markträtin Myriam Erhardt (Wählervereinigung), dass sie sich wieder bereit erklärt habe, die Koordination zu übernehmen.