Türkheim

vor 17 Min.

Helferkreis Türkheim wieder für Flüchtlinge bereit

Gut sechs Jahre lang war Myriam Erhardt das „Gesicht“ des Helferkreises Türkheim. Der kann auf eine erfolgreiche Integrationsarbeit für Flüchtlinge in Türkheim zurückblicken.

Plus Kommen schon bald Flüchtlinge aus der Ukraine? Für die Ehrenamtlichen aus Türkheim und Umgebung steht fest: „Selbstverständlich helfen wir!“

Von Alf Geiger

Der Helferkreis Türkheim steht in den Startlöchern, um Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch Hilfe leisen zu können. Myriam Erhardt, die gemeinsam mit mehreren Dutzend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Flüchtlingskrise 2014/2015 schon entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, hatte ihr Ehrenamt als Leiterin des Helferkreises ruhen lassen – auch weil es nicht mehr so großen Bedarf gab, als die Flüchtlingswelle der meist aus Syrien stammenden Flüchtlinge wieder abebbte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen