Hier lernen Türkheimer Kinder Grundwissen in Erster Hilfe

Die örtliche Johanniter-Jugend startet mit einem Infoabend am Freitag ein neues Angebot in Türkheim.

Die Johanniter starten mit der Johanniter-Jugend in Türkheim. „Mitmachen kann jeder zwischen sechs und 16 Jahren, der in einer tollen Gemeinschaft alles rund um das Thema ‚Erste Hilfe’ lernen möchte“, sagt Lukas Lux, Ortsbeauftragter der Johanniter in Bad Wörishofen-Türkheim. Der erste Infoabend findet am Freitag, 16. September, um 18.30 Uhr in der Johanniter-Dienststelle in der Angerstraße 61 in Türkheim statt. Hier sind alle Kinder, Jugendlichen und Eltern eingeladen, die mehr über die Johanniter-Jugend erfahren wollen.

Für Kinder in Türkheim von sechs bis elf Jahren

„Die Johanniter-Jugend ist der Jugendverband der Johanniter-Unfall-Hilfe. Hier im Allgäu sind derzeit rund 200 Kinder und Jugendliche in den Gruppen in Kempten, Marktoberdorf, Sonthofen, Memmingen und Unterthingau aktiv.“ Nun sollen die neuen Gruppen in Türkheim hinzukommen.

„Bei uns können Kinder von sechs bis elf Jahren und Jugendliche zwischen zwölf bis 16 Jahren mitmachen. Die Gruppenstunden finden ab 21. September, immer mittwochs, im Drei-Wochen-Rhythmus in der Dienststelle statt“, so Lux. Von 16.30 Uhr bis 18 Uhr ist dann die Kindergruppenstunde und von 18.30 Uhr bis 20 Uhr die Gruppe für die Jugendlichen. „Wir sind stolz, dass die Nachfrage bereits jetzt so groß ist, dass wir mit zwei Gruppen starten können, aber wir freuen uns natürlich über viele weitere Anmeldungen“, berichtet Lux.

„Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns, wie man anderen in verschiedensten Notlagen helfen und sie unterstützen kann. Konkret heißt das zum Beispiel, dass wir ihnen altersgerecht und spielerisch Grundwissen in Erster Hilfe vermitteln. Da sind alle immer mit Feuereifer dabei. Dieses besondere und wichtige Wissen und Können zu haben, stärkt das Selbstbewusstsein merklich. Die Gruppenstunden werden von unseren vier ausgebildeten Jugendgruppenleitungen durchgeführt“, so Lux weiter.

Natürlich stehen auch ganz viel Spiel und Spaß, Freizeitaktivitäten, Ausflüge oder auch mal ein Hüttenwochenende oder ein Zeltlageraufenthalt auf dem Programm. Nicht zu vergessen, die verschiedenen Projekte und Aktivitäten zum Wohl der Allgemeinheit – sei es die Mitwirkung beim Schulsanitätsdienst oder die Gestaltung des Kinderprogramms bei öffentlichen Veranstaltungen.

„Die Entscheidungsprozesse laufen bei uns stets demokratisch und transparent ab, sodass alle unsere Mitglieder in altersgerechter Form mitwirken können. Außerdem legen wir Wert auf einen respektvollen Umgang untereinander. Gerade der soziale Aspekt und das Miteinander ist uns sehr wichtig“, betont Lux. „Die Kinder und Jugendlichen kommen gern zu den Treffen. Sie wachsen in eine Gemeinschaft hinein. Dabei haben sich schon viele Freundschaften entwickelt.“ Mittel- und langfristig hätten sie außerdem viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Einige werden selbst Jugendgruppenleiter oder Erste-Hilfe-Ausbilder, andere konzentrieren sich später auf den Sanitäts- oder Rettungsdienst oder auf spezielle Einheiten des Bevölkerungsschutzes.“

Wer Interesse an diesem Angebot hat, kann sich an das Team der Johanniter-Jugend in Türkheim per E-Mail unter jugendgruppe-tuerkheim@johanniter.de wenden oder beim Infoabend die Ehrenamtlichen des Ortsverbandes und der Jugend persönlich kennenlernen.