Im Siebenschwabenhaus war Türkheims berühmtester Sohn zuhause

Plus Das Siebenschwabenhaus in Türkheim: Als Geburtsort von Ludwig Aurbacher ist es der Kunst und der Bildung treu geblieben.

Die älteste Erwähnung des Siebenschwabenhauses an der Türkheimer Hauptstraße findet sich in den Grundbeschreibungen von 1713. Das Haus mit der alten Hausnummer 136 gehörte damals einem Schneider. Außerdem ist es das Geburtshaus von Türkheims bekanntestem Prominenten: Ludwig Aurbacher wurde 1784 hier geboren. Vom Beruf des Vaters Joseph Aurbacher stammt der Hausname „Nagelschmied“. Zur Straßenseite hin ansehnlich, wartet das Haus heute mit seiner Seitenfassade auf Renovierung.