Hier werden die Wohncontainer für Geflüchtete stehen

An drei Standorten werden in Türkheim insgesamt 43 Wohncontainer für rund 90 Geflüchtete aufgestellt, derzeit läuft die Vorbereitung an den Standorten auf dem Bestplatz beim Freibad und an der Hochstraße. Bürgermeister Christian Kähler rechnet damit, dass die Vorarbeiten bis Oktober abgeschlossen sind und dann die Wohncontainer aufgestellt werden können. Wohl erst gegen Jahresende folgen dann die Container in der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim-Bahnhof.

An der Hochstraße werden derzeit die notwendigen Vorarbeiten geleistet, damit dort im Oktober Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden können. Foto: Sabine Schaa-Schilbach