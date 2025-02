Himmler-Nichte spricht über Hass und Hetze

Das Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim hat sich vor Kurzem dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ angeschlossen. Die Initiativgruppe, bestehend aus Schülern und Lehrkräften, entwickelt und organisiert verschiedene Veranstaltungen, die zum Ziel haben, über gesellschaftliche Themen zu informieren, zu sensibilisieren und sich somit kompetent und selbstbestimmt eine eigene Meinung bilden zu können. Der Vortrag von Katrin Himmler zum Thema „Die Neue Rechte“ war ein wichtiger Schritt in diese Richtung und ermöglichte den Schülerinnen und Schülern, sich über Zusammenhänge und Hintergründe sowie gesellschaftliche Entwicklungen zu informieren und Manipulationsstrategien aktiv zu erkennen. Alle Elftklässler und auch einige interessierte Eltern verfolgten das Referat von Katrin Himmler, Großnichte des berüchtigten Nazi-Funktionärs Heinrich Himmler. Eine Kooperation mit dem Gymnasium Buchloe und die Unterstützung des Förderkreises des Gymnasiums ermöglichten die Anreise der in Berlin lebenden Politikwissenschaftlerin mit der interessanten Familiengeschichte.

Wie die Corona-Pandemie „ganz normale Leute“ radikalisiert hat

Katrin Himmler eröffnete mit erschreckenden Zahlen zu rechtsextremen Hassverbrechen, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Sie erläuterte, wie die Corona-Pandemie auch zu einer Radikalisierung „ganz normaler Leute“ führte und welche Rolle die „Neue Rechte“ dabei spielt. Die Referentin, die mehrere Bücher veröffentlicht hat, berichtete von ihrer eigenen Familiengeschichte und wie diese sie dazu motivierte, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen und auch Vorträge zur Gegenwart zu halten. Bemerkenswert war, dass sie auch über Entwicklungen im Allgäu, beispielweise die Aktivitäten „völkischer Siedler“ informierte.

Ein besonderes Augenmerk legte Himmler auf die Strategien der „Neuen Rechten“. Vor allem die Erläuterung von „Dog Whistles“ stieß auf großes Interesse bei den Schülern. Diese Strategie beschreibt die bewusste Verwendung von Wörtern und Zeichen, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen, jedoch tiefere, oft rechtsextreme Bedeutungen transportieren. Die Schüler konnten sofort Parallelen zu ihren Erfahrungen in den sozialen Medien ziehen, wo die Neue Rechte aktiv ist und häufig von jungen Influencerinnen mit traditionellen Rollenbildern unterstützt wird.

Die Familiengeschichte von Katrin Himmler bewegte die Türkheimer Gymnasisaten

Nach dem Vortrag stellten die Schüler Fragen, wobei deutlich wurde, dass sie insbesondere Katrin Himmlers persönlicher Werdegang bewegte. Die Referentin erzählte, wie es für sie als Schülerin war, den Namen Himmler zu tragen und welchen Einfluss dies auf ihr Leben hat. Ihre Offenheit und Authentizität schufen eine vertrauensvolle Atmosphäre, die es den Schülern nach anfänglicher Zurückhaltung erleichterte, ihre teils auch sehr persönlichen Fragen zu stellen. (mz)