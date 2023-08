Hoher Schaden bei Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Kreisverkehr beim Autohof kam es zu einer Kettenreaktion, bei der zum Glück niemand verletzt wurde.

Beim Autohof Türkheim kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 47-Jähriger musste laut Polizei vor dem Kreisverkehr stehen bleiben. Das Fahrzeug dahinter hielt ebenfalls an. Ein dritter Autofahrer war aber wohl unachtsam und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf und schob es auf den Wagen des 47-Jährigen. Glücklicherweise blieben alle Verkehrsteilnehmer unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro. (mz)