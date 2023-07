Hund springt über Zaun und beißt spielendes Kind

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein zehnjähriger Bub, der von einem ausgebüxten Hund in Türkheim angefallen und gebissen wurde.

Mit leichten Verletzungen und wohl einem gehörigen Schrecken hat ein zehnjähriger Bub die Attacke eines Hundes überstanden, der am Donnerstagnachmittag in der Waldstraße auf ihn losging. Laut Polizei sprang der Hund über den Zaun eines Grundstücks und biss das Kind in den Fuß.

Der Junge spielte auf einem Bolzplatz bei Türkheim

Der Junge spielte demnach auf dem angrenzenden Bolzplatz. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen gegen den Hundehalter aufgenommen. (mz)

