Ich wollt’ ich hätt’ ein Huhn ...

Plus Vom Leiden zum Hühner-Glück – wie es mit den ausgemusterten Hennen aus Türkheim weiterging und welche Rolle dabei die Familie Gebhardt aus Mittelneufnach spielt.

Sie heißen Vila, Tweety, Mathilde, Carla Bruni und Adler. Die derzeit fünf Hühner von Familie Gebhard aus Mittelneufnach waren einmal ausgemusterte, nutzlos gewordene Hühner aus Legebatterien. Sie wurden von Simone Schneider, der Hühner-Retterin aus Türkheim und dem Verein „Rettet das Huhn“, weiter vermittelt. In Mittelneufnach haben sie sich dann prima regenerieren können und in den Stauden ihr Hühner-Paradies gefunden.