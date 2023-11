Illegale Prostitution in einem Türkheimer Hotel

Eine Anzeige wegen illegaler Prostitution bekommt eine 41-Jährige. Sie hatte in einem Türkheimer Hotel offenbar mehrere Freier empfangen.

In einem Hotel in Türkheim soll laut Polizei eine 41-Jährige der Prostitution nachgegangen sein. Einer Hotelangestellten fiel auf, dass die Frau mehrere Männer zu verschiedenen Zeiten auf ihrem Zimmer empfing. Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen durchsuchten auf richterliche Weisung das Zimmer. Dabei konnten zwar keine Freier angetroffen werden, jedoch hatte die Frau laut Polizei "diverse Gegenstände", die auf die Prostitution hinwiesen. Außerdem fanden die Polizeibeamten eine größere Summe an Bargeld. Die 41-Jährige erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen illegaler Prostitution. (mz)