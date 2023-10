Illegales Feuerwerk in einer Kiesgrube

Drei Jugendliche zünden Silvesterraketen. Zeugen alarmieren die Polizei.

Ein Feuerwerk in einer Kiesgrube hat für drei Jugendliche in Türkheim ein Nachspiel. Laut Polizei meldeten Zeugen in der Nacht auf Samstag Knallerei aus einer Kiesgrube in Türkheim ein. Die Beamten trafen vor Ort drei Jugendliche an, die Feuerwerksfontänen abgebrannt hatten. Weil Feuerwerkskörper der Kategorie 2 aber nur zum Jahreswechsel gezündet werden dürfen, muss der Besitzer des Feuerwerks nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz rechnen, so die Polizei. (mz)