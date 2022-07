Im Anzug zu den Minions: Tiktok-Trend auch im Kino Türkheim

Was hinter den ungewöhnlichen Auftritten von Jugendlichen in Kinosälen rund um die Welt steckt.

In Scharen stürmen derzeit Jugendliche im Anzug die Vorstellungen des neuen Minions-Films. Das sorgt nicht überall für Freude, vor allen in Großbritannien gibt es regelmäßig Ärger, denn im Kino wird dann auch getanzt und manchmal auch randaliert. Der Trend schwappte unter dem Begriff #GentleMinions von der Plattform Tiktok auch schon bis nach Türkheim. „Ja, dieser Tiktok-Trend ist auch bei uns“, berichtet Türkheims Kinobetreiber Rudolf Huber. „Vereinzelt sind die im Anzug gekommen. Getanzt hat aber keiner“, so Huber. (mhe)